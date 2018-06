Transference: finestra di lancio e nuovo trailer per l'esperienza VR di Ubisoft

In occasione dell'E3 2018 di Los Angeles, Ubisoft è tornata a mostrare Transference: Enter the Home of a Mind, nuova esperienza VR della compagnia francofona.

Il titolo si presenta come un distorto thriller psicologico, in cui un ragazzino verrà intrappolato nell'ossessione psichica di suo padre. Si tratta di un interessante progetto che mischia cinema e videogioco, e che vedrà la partecipazione dei registi Daniel Noah e Josh C. Waller e di alcuni attori di grande fama, primo fra tutti Elijah Wood (che ricorderete specialmente per l'interpretazione di Frodo ne Il Signore degli Anelli). Transference è sviluppato in collaborazione tra Ubisoft Toronto e SpectreVision.

Il filmato si conclude annunciando la finestra di lancio: Transference sarà pubblicato durante l'autunno di quest'anno su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive, ma anche su Playstation 4, Xbox One, e Windows PC.