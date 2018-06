Transference: Video Anteprima E3 2018 del gioco diretto da Elijah Wood

Transference, il gioco Ubisoft realizzato in collaborazione con Elijah Wood (Frodo de Il Signore degli Anelli), era presente all'E3 2018 di Los Angeles in forma giocabile: ve lo raccontiamo nella nostra nuova Video Anteprima.

In Transference dovremo esplorare un ambiente virtuale in cui sono state caricate le coscienze di tre diversi protagonisti, con l'obiettivo di dar loro la vita eterna. Durante la procedura di upload, però, qualcosa finirà per andare storto, affidando al giocatore il compito di capire cosa sta succedendo all'interno della simulazione.

Nel corso dell'avventura vestiremo i panni dei tre protagonisti, in modo da cambiare continuamente prospettiva e di provare a comporre i tasselli del puzzle. Considerando le premesse del gioco, l'esperienza potrebbe rivelarsi molto interessante per i possessori di un visore VR, ma l'avventura sarà giocabile anche sui tradizionali schermi.

Ricordiamo che Transference sarà pubblicato durante l'autunno del 2018 su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive, ma anche su Playstation 4, Xbox One, e PC Windows senza la necessità di un visore per la realtà virtuale. Per saperne di più sul gioco, vi lasciamo alla nuova Video Anteprima E3 2018 riportata in cima alla notizia.