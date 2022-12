Transformer Reactivate: grafica e gameplay nelle immagini leak di una vecchia build

Il recentemente annunciato action multiplayer Transformers Reactivate torna nuovamente al centro delle attenzioni dei media per delle immagini leak provenienti, a quanto sembra, da una vecchia build.

Gli scatti emersi in rete, infatti, proverrebbero da una versione pre-Alpha di Transformers Rise, lo sparatutto sci-fi abbandonato da Certain Affinity e riassegnato a Splash Damage per dare forma, appunto, all'esperienza a tinte next gen di Transformers Reactivate.

L'impianto ludico e il comparto grafico del nuovo action post-apocalittico a tinte sci-fi di Splash Damage, di conseguenza, dovrebbe essere molto diverso rispetto a quello emerso dalle immagini leak che stanno rimbalzando in queste ore sui social e sui principali forum di settore.

Al netto delle considerazioni sulla grafica e sul gameplay, c'è un aspetto altrettanto importante che emerge dagli scatti leak ed è quello riguardante la possibile collaborazione tra Autobot e Decepticon suggerita proprio dalle scene della pre-Alpha del progetto originario di Transformers Rise iniziato da Certain Affinity e ripreso da Splash Damage per concretizzare la visione creativa di Transformers Reactivate su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.