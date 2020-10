Transformers Battlegrounds: i robottoni combattono nel trailer di lancio

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia la disponibilità di Transformers Battlegrounds, nuovo gioco dedicato ai celebri robottoni Hasbro ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One (solo digitale), Nintendo Switch e PC Digitale.

“Siamo molto lieti di aver avuto l’opportunità di collaborare con Hasbro per creare un nuovo titolo di questo franchise davvero iconico”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Siamo cresciuti con l’universo dei Transformers, perciò siamo davvero entusiasti di essere stati coinvolti nella pubblicazione del gioco.”

“Nel corso degli anni, il franchise di Transformers ha abbracciato molte forme diverse di intrattenimento ed è sempre fantastico avere un nuovo gioco con tutti i bot preferiti dai fan”, ha dichiarato Mark Blecher, vicepresidente senior Corporate Strategy and Business Affairs di Hasbro. “È un momento emozionante per il settore dei videogiochi e siamo molto felici di lanciare un nuovo titolo che saprà divertire i fan di ogni età.”

La Digital Deluxe Edition di Tranformers Battlegrounds include il gioco base oltre a elementi cosmetici bonus per il personaggio, tra cui quattro nuovi pacchetti di skin, e l’esclusiva modalità di gioco arcade Cube. Una bella occasione per tornare bambini in compagnia dei celebri robottoni icona degli anni '80, diventati rapidamente un vero e proprio fenomeno pop in tutto il mondo.