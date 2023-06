Transformers Earthspark Expedition: Bumblebee è protagonista del nuovo action open world

Oltre ad aver invaso Fortnite Capitolo 4 con un paio di skin, i robottoni Hasbro sono di nuovo protagonisti di un videogioco: è stato infatti svelato al pubblico Transformers Earthspark Expedition, un action open world che ha come protagonista uno degli Autobot più amati dal pubblico.

Nemmeno a dirlo, ci stiamo riferendo a Bumblebee, il robot giallo che svolge un ruolo centrale nell'avventura che si rifà alla nota serie in onda su Paramount+ intitolata proprio Transformers: Earthspark. Come accennato poco sopra, il gioco è un action adventure 3D ambientato in un mondo liberamente esplorabile e suddiviso in biomi diversi sia per conformazione che per estetica in cui scorrazzare tanto a quattro ruote che a piedi. Tra una missione ed una gara a tempo, il nostro protagonista può rientrare nella sua base operativa in cui rilassarsi, spendere i punti abilità per acquistare potenziamenti oppure apportare modifiche estetiche alla corazza.

Oltre ad aver assicurato la comparsa di personaggi noti ai fan della serie (Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp) e tantissime combo per sconfiggere i nemici, gli sviluppatori hanno confermato che Transformers Earthspark Expedition sarà interamente localizzato in italiano e quindi sarà doppiato nella nostra lingua.

Il gioco, in sviluppo presso il team spagnolo Tessera Studios, ha già una data d'uscita e approderà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo autunno, nelle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il prezzo consigliato sarà di 39,99 euro.