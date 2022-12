Transformers Reactivate annunciato: gli Autobot tornano in un action multiplayer

Tra le grandi sorprese della nottata dei Game Awards 2022 figura senz'altro l'annuncio di Transformers Reactivate, nuovo gioco basato sulla celebre licenza dei robottoni di Hasbro.

Sviluppato da Splash Damage, azienda che di recente abbiamo visto al fianco di The Coalition per Gears Tactics, Transformers Reactivate è stato presentato come un gioco d'azione online per 1-4 giocatori in arrivo su PC e console non meglio specificate, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'incipit recita: "La più pericolosa minaccia per l'umanità è arrivata, e ha già vinto. La Terra non è più nostra; appartiene a loro. Tutto quello che ci rimane è la speranza per gli Autobot, mentre li salviamo dalle macerie".

Il trailer dell'annuncio di Transformers Reactivate mette in mostra i muscoli dell'Unreal Engine, ma svela ben poco del gameplay della produzione, il cui reveal è dunque rimandato ad un secondo momento. Gli sviluppatori invitano tutti gli interessati a seguirli sui loro canali social e sul sito ufficiale del gioco, in attesa del lancio della Closed Beta fissato nel corso del 2023. Nel frattempo, godetevi il filmato e le immagini del gioco allegate a questa notizia, poi correte a dirci cosa ne pensate nei commenti.