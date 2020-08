Transient, trailer per l'avventura distopica: il cyberpunk incontra Lovecraft

Dai creatori di Conarium e della serie di Darkness Within, è in arrivo un thriller videoludico che fonde alcuni intriganti immaginari per dar vita a un universo distopico.

Transient, nuova produzione della software house, mira infatti a creare una commistione tra le atmosfere tradizionali del cyberpunk e le iconiche cornici narrative nate dalla penna di H. P. Lovecraft. In un futuro in cui l'intera umanità è confinata nella cittadella fortificata di Domed City Providence, la nostra specie lotta per sopravvivere a un ambiente naturale sempre più ostile.



Protagonista dell'avventura è Randolph Carter, abile membro di un collettivo di hacker noto come ODIN. In maniera del tutto accidentale, quest'ultimo si imbatte in una terrificante verità, che lo porterà sempre più prossimo al baratro della follia, in un'agghiacciante riflessione sul senso e la natura della sua esistenza. Il gioco è sviluppato da Stormling Studios in Unreal Engine 4: in apertura a questa news trovate il trailer di presentazione.

Al momento, Transient è privo di una data di uscita precisa, ma il thriller resta atteso sul mercato videoludico nel corso di quest'anno. Tra le piattaforme supportate già confermate, al momento figura esclusivamente il PC.