Transistor per PC è gratis da oggi su Epic Games Store

Arriva oggi il secondo gioco gratis di aprile su Epic Games Store: dopo The Witness il negozio online di Epic regala ora Transistor, interessante progetto degli autori di Bastion e Hades.

"Dai creatori di Hades e Bastion, Transistor è un GDR d'azione di fantascienza in cui dovrai brandire un'arma straordinaria di origini sconosciute mentre combatti in una splendida città futuristica. Transistor integra in maniera eccellente un gioco di strategia con un'esperienza d'azione frenetica, unendo reattività a una narrazione ricca di atmosfera. Durante l'avventura, dovrai svelare il mistero che avvolge Transistor, mentre insegui i suoi precedenti proprietari."

Transistor è gratis da oggi e fino al 2 maggio, una volta aggiunto il gioco alla libreria questo sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione, come se fosse stato regolarmente acquistato. Restiamo in attesa di scoprire invece quali saranno i due giochi gratis in regalo a maggio, probabilmente ne sapremo di più già nelle prossime ore...