Sarà Transistor il prossimo gioco gratuito sull'Epic Games Store

A partire da questo pomeriggio, The Witness è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di un account Epic Games Store e, come avviene al lancio di ogni titolo gratuito, la pagina principale del negozio si è aggiornata col nome del prossimo titolo in regalo, ovvero Transistor.

Per chi non sapesse di che gioco si tratta, parliamo dell'action RPG realizzato da Supergiant Games, team indie responsabile di Bastion e del più recente Hades, uno dei titoli di lancio dell'Epic Games Store attualmente disponibile in accesso anticipato. Gli utenti potranno procedere al riscatto gratuito del gioco a partire dal prossimo 18 aprile 2019, giorno in cui terminerà la promozione legata a The Witness. Avrete tempo fino al 2 maggio 2019 per aggiungere il titolo alla vostra libreria semplicemente cliccando sul banner nella home del negozio Epic.

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC (tramite Steam e GOG), Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4, dov'è stato tra i titoli gratuiti del PlayStation Plus. Sapevate che tra le esclusive in arrivo sull'Epic games Store c'è anche Borderlands 3? Pare inoltre che gli utenti non abbiano apprezzato la scelta di Gearbox, decidendo di bombardare le pagine Steam dei precedenti capitoli con recensioni negative.