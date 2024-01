Transylvania Adventure of Simon Quest: svelata in video la parodia dei Castlevania 8-bit

Dopo aver fatto un tuffo nel passato con il retrogame gratis italiano RoboCop vs Predator, pizzichiamo le corde della nostalgia di chi è cresciuto a pane e console 8-bit con il video d'annuncio di The Transylvania Adventure of Simon Quest.

Realizzato da Programancer e Retroware, The Transylvania Adventure of Simon Quest omaggia i primi, gloriosi capitoli di Castlevania e i videogiochi dell'epoca d'oro dei metroidvania e dei platform adventure a scorrimento degli anni '80.

L'avventura di Simon Quest in Transilvania, d'altronde, viene descritta dai suoi stessi ideatori come una parodia interattiva di un platform ambientato in un oscuro mondo a 8-bit: in questa versione alternativa e scanzonata di Castlevania, Stan Helsin ha privato Simon della fama uccidendo per primo il Conte Dracula.

Il nostro compito, ebbene sì, sarà quello di alimentare l'ego di Simon resuscitando lo stesso Dracula per poi ucciderlo una seconda volta nei panni dell'eroe della serie Konami. Purtroppo per Simon, e per noi, le cose andranno terribilmente storte, considerando l'ira funesta di Dracula nell'apprendere che il suo acerrimo nemico desidera riportarlo in vita per pura vanagloria. L'avventura di Simon si trasformerà perciò in una vera e propria odissea, una discesa negli inferi accompagnata dall'esplorazione delle regioni più infestate della Valacchia per raccogliere, pezzo dopo pezzo, ciò che ne è rimasto del corpo e dell'anima corrotta di Dracula dopo la sfida con Stan Helsing.

Sul fronte squisitamente ludico, basta dare un'occhiata al video d'annuncio e alle prime immagini per farci un'idea dell'esperienza che ci attende nei panni dello sprovveduto Simon a partire dal 2025, quando avremo modo di cimentarci nelle sfide promesseci da The Transylvania Adventure of Simon Quest su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.