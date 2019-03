Trapela online la lista completa dei Trofei sbloccabili di Days Gone su PS4

Nonostante manchino ancora cinque settimane all'uscita di Days Gone, in rete c'è già chi afferma di star vivendo i giorni delle moto e degli zombie della nuova esclusiva PS4, come conferma la lista completa dei Trofei sbloccabili apparsa sulle pagine del popolare forum di Reddit.

A voler dar retta alle immagini delle schermate dell'interfaccia di PlayStation 4 pubblicate da chi si è reso protagonista di questo leak, il nuovo action a mondo aperto venato di elementi survival horror di Sony Bend dovrebbe fornire un totale di 46 Trofei.

Per tentare la scalata al Platino, gli appassionati di avventure free roaming a tinte oscure dovranno sbloccare 2 Trofei d'oro, 15 d'argento e 28 di bronzo, con step incrementali di difficoltà e di tempo da impiegare per ottenere tale riconoscimento ingame.

Quanto alle attività da svolgere per aggiungere alla propria collezione di Trofei gli obiettivi sbloccabili di Days Gone, naturalmente evitiamo di entrare nel dettaglio per rovinarvi il piacere della scoperta. Anche perchè, come potranno facilmente intuire i cultori di questo genere di esperienze videoludiche votate all'esplorazione libera dello scenario, buona parte dei trofei propostici da Sony Bend dovrebbe avere a che fare con le attività da svolgere in free roaming tra una missione e l'altra della linea narrativa principale con protagonista Deacon St. John.

L'uscita di Days Gone, in ogni caso, è prevista per il 26 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e i ragazzi del team Sony Bend promettono di dedicare al titolo, e a chi indosserà i panni dell'eroe del loro ultimo progetto, un ricco supporto post lancio.