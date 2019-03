Trapela online un nuovo video sulle Coperture Fiammeggianti di Fortnite

L'aggiornamento che ha portato Fortnite alla versione 8.11 ha permesso ai modder del battle royale di Epic Games di scoprire ulteriori dettagli sulla più volte chiacchierata Heat Wrap, la Copertura "fiammeggiante" che dovrebbe fare a breve il suo ingresso sull'isola dello sparatutto più giocato del mondo.

Il curatore del canale YouTube di Guille-GAG ha realizzato un video per mostrarci come si "comporta" questa nuova copertura una volta applicata ai propri elementi di equipaggiamento, alle armi e ai veicoli ottenuti nell'esplorazione libera della mappa.

Le informazioni estrapolate dai dataminer di Fortnite, in ogni caso, non offrono ulteriori indizi sulle modalità di accesso a questa copertura: non sappiamo, quindi, se sarà proposta all'interno di un bundle, se potrà essere sbloccata durante uno dei prossimi eventi ingame o se, più semplicemente, apparirà nella rotazione giornaliera degli oggetti del Negozio.

I problemi causati dai bug dell'update v8.11, oltretutto, non contribuiscono a chiarire la questione e di certo non facilitano il compito degli sviluppatori statunitensi, costretti a intervenire sulle falle segnalate dalla community prima di ritornare a rimpolpare di contenuti il loro iconico sparatutto in rete. In attesa di conoscere le intenzioni di Epic riguardo alla Heat Wrap, vi lasciamo al video di cui sopra e alla pagina che comprende tutte le nostre Guide per completare le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Battaglia Reale.