Trapela la possibile data d'uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Sono passati ben quattro mesi dall'annuncio di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch, avvenuto durante il Direct del 5 settembre. Da allora la casa di Kyoto non ha più condiviso informazioni, pertanto ci sono ancora diverse domande senza risposta.

Una su tutte: quando verrà pubblicato il gioco? Nintendo ci ha fornito un generico 2020, ma un rivenditore danese ha recentemente aggiornato il suo listino indicando come data di lancio il 29 maggio 2020. Sarà davvero questo il giorno in cui arriverà sul mercato? Se da un lato l'informazione appare plausibile, dall'altro potrebbe trattarsi di un semplice placeholder scelto del rivenditore. Al momento, quindi, non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa che Nintendo comunichi la data ufficiale.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è la riedizione per Nintendo Switch dell'omonimo JRPG sviluppato da Monolith e uscito su Nintendo Wii nell'ormai lontano 2010. Nintendo prometto una grafica migliorata e al passo dei tempi, e secondo alcuni fan che hanno analizzato il trailer dell'annuncio, potrebbero esserci anche delle aree inedite.