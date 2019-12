Trapela il trailer di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Svelato in anticipo sul Microsoft Store, il Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle includerà le versioni rimasterizzate a 4K e 60fps di Bayonetta e Vanquish: vediamolo in azione nel trailer di presentazione.

Bayonetta e Vanquish sono i due titoli di punta realizzati da Platinum Games per PS3 e Xbox 360, durante la scorsa generazione di console. Da un lato abbiamo uno degli action stylish game più apprezzati di sempre, e dall'altro un TPS che fa della velocità e dello spirito arcade i suoi tratti distintivi.

Per celebrare il decimo anniversario dei due giochi, SEGA pubblicherà il Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, un pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Bayonetta e Vanquish. Al momento il bundle è apparso solo sul Microsoft Store, e sappiamo dunque con certezza che arriverà su Xbox One e Xbox One X con supporto ai 4K e ai 60fps. La data di uscita è fissata per il 18 febbraio 2020.

Molto probabilmente, il pacchetto arriverà anche su PS4 e PS4 Pro, ma per saperlo con certezza non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da SEGA. Nell'attesa di saperne di più, vi lasciamo con il trailer di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle trapelato sul Microsoft Store: lo trovate in cima alla notizia.