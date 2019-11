Trapela in anticipo il primo trailer di Ni no Kuni Cross Worlds

Tramite il sito ufficiale dell'evento G-Star 2019 è emerso il primo trailer di Ni no Kuni Cross Worlds, spin-off della serie Level-5 sviluppato in collaborazione con Netmarble, studio cinese specializzato in giochi per piattaforme mobile.

Ni no Kuni Cross Worlds viene definito "un gioco con una storia magica dove i giocatori saranno chiamati a salvare il mondo", il gioco presenta una grafica 3D in Cel Shaded e sequenze di intermezzo di qualità cinematografica, questa la breve sinossi diffusa dagli sviluppatori in calce al video, quest'ultimo purtroppo privo di audio.

Il gioco sarà presente al G-Star 2019, evento che si svolgerà a Busan (Corea del Sud) dal 14 al 17 novembre, i partecipanti alla fiera potranno provare Ni no Kuni Cross Worlds scegliendo tra uno dei cinque personaggi a disposizione e cimentandosi nel prologo, oppure in una battaglia 3v3.

Ni no Kuni Cross Worlds è atteso per il 2020 in Cina e Corea del Sud, l'app non ha ancora una finestra di lancio delineata per Giappone, Europa e Nord America, territori dove il lancio non è mai stato confermato, restiamo quindi in attesa di eventuali ulteriori dettagli sul debutto in Occidente.