Trapela un'immagine della PlayStation 4 Pro Limited di Spider-Man

Come segnalato da Gearnuke, nelle ultime ore è iniziata a circolare una presunta immagine promozionale della PlayStation 4 Pro Limited dedicata al nuovo Spider-Man di Insomniac Games. Vediamo come si presenta questa particolare edizione della console.

L'immagine in questione è stata riportata a fondo pagina, permettendovi di dargli una prima occhiata. Come è possibile notare, la presunta PlayStation 4 Pro Limited dedicata a Spider-Man presenta una decorazione al tema della scocca, con il logo dell'Uomo Ragno ben visibile sulla console. Anche la colorazione del case e del pad richiamano l'abbinamento dei colori rosso, nero e bianco, riprendendo anche lo stile della cover ufficiale del gioco.

Dal momento che il bundle in questione non è stato ancora annunciato ufficialmente da Sony Ineractive Entertainment, non possiamo dirvi con certezza se l'immagine in questione sia attendibile o se si tratti di un fake. Ad ogni modo, va ricordato che in passato si è già verificato un episodio del genere con il bundle PlayStation 4 Pro Limited di God of War, successivamente confermato dalla compagnia giapponese dopo i primi leak.

Forse ne sapremo di più a breve? Intanto vi ricordiamo che il nuovo Spider-Man di Insomniac Games sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 7 settembre nelle tre edizioni Standard, Digital Deluxe e Collector's.