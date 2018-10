Trapela il video di un RPG di Harry Potter: si tratta del nuovo gioco di Rocksteady?

Nelle scorse ore è trapelato in rete un video tratto da una versione alpha di Harry Potter, nuovo videogioco dedicato al celebre maghetto. Si tratta di un progetto mai annunciato ufficialmente ma che sembra essere stato già visionato da un focus group negli Stati Uniti...

Secondo quanto riportato, il gioco (ancora privo di un nome ufficiale) sarebbe un Action RPG in terza persona ambientato ad Hogwarts ma basato su una storia inedita e dunque non legata a quelle narrate nei film e nei libri. Il documento allegato al video cita tra le caratteristiche otto diverse tipologie di mago in cui evolversi, personaggi segreti, un sistema per la creazione di magia, la possibilità di esplorare Hogwarts e opzioni per la personalizzazione del personaggio.

Chi sta sviluppando questo gioco misterioso? Secondo le fonti sono due i principali indiziati: Rocksteady (che i rumor vorrebbero al lavoro su un gioco della Justice League o di Superman) e Avalanche Software, al momento la situazione non è chiara tuttavia sembra che il nuovo gioco di Harry Potter sia un progetto ad alto budget gestito da WB Games, la data di uscita sembra però decisamente lontana e non sappiamo se il titolo uscirà sulle attuali piattaforme o su console next-gen.