Trapelano i dati NPD di aprile: PS4 ancora in testa assieme a God of War e Far Cry 5

Proprio come è successo il mese scorso, anche questa volta i primi dati NPD sono trapelati sul forum di Resetera, offrendoci la possibilità di scoprire in anticipo quali sono state le console e i giochi più venduti negli USA nel mese di aprile.

Playstation 4 guida nuovamente la classifica delle vendite negli Stati Uniti, seguita da Switch, Xbox One e infine da Nintendo 3DS. Di seguito potete consultare i dati specifici:

Unità vendute:

Playstation 4 : 326.000

Nintendo Switch: 171.000

Xbox One: 134.000

Nintendo 3DS : 70.000

Percentuale delle vendite rispetto ad aprile 2017:

Playstation 4: +58%

Nintendo Switch: -39%

Xbox One: +20%

Nintendo 3DS: -3%

Le vendite dell'ammiraglia di Sony hanno subìto un incremento pari al 58% rispetto ad aprile 2017, trainate probabilmente dall'uscita del nuovo God of War. L'ibrida della Grande N fa registrare un calo del 39%, dati comunque non preoccupanti, considerando che 12 mesi fa Nintendo Switch era ancora fresca di lancio. Numeri positivi per Xbox One, con un aumento del 20%, mentre Nintendo 3DS scende del 3%. Per quanto riguarda le vendite software, non sono stati ancora diffusi numeri precisi, sappiamo solamente che i top seller di aprile 2018 sono stati God of War, Far Cry 5, Nintendo Labo Toy-Con 01: Kit Assortito e Donkey Kong Country: Tropical Freeze.