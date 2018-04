Trapelano i dati NPD di marzo: PS4 e Far Cry 5 in testa negli USA

Sul forum di ResetEra sono trapelati in anticipo di dati di vendita NDP relativi al mercato USA di marzo: in testa alla classifica hardware troviamo PlayStation 4, con Far Cry 5 a dominare sul versante software. In calo, invece, le vendite di Nintendo Switch rispetto all'anno scorso.

Stando ai dati diffusi su ReseTera, il mercato hardware di marzo ha registrato i seguenti numeri negli USA:

Famiglia PlayStation 4: 354 mila

Nintendo Switch: 308 mila

Famiglia XBox One: 299 mila

Le vendite combinate di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono arrivate a 354 mila unità, superando i numeri di Nintendo Switch, Xbox One e Nintendo 3DS. Rapportando questi risultati a quelli dell'anno scorso, troviamo le seguenti percentuali:

PlayStation 4: -9%

Nintendo Switch: -66%

XBox One: +24%

Abbastanza netto il calo nelle vendite di Switch, ma si tratta di un dato molto comprensibile se consideriamo che proprio lo scorso marzo segnò il debutto della console insieme a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Parlando infine dei giochi più venduti, in testa alla classifica troviamo Far Cry 5 per PlayStation 4, seguito al secondo posto dallo stesso titolo in edizione Xbox One e al terzo posto da Kirby Star Allies per Nintendo Switch.

Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.