Trapelano due foto del DualShock 5 di PS5 ma sembrano essere false

Tidux ha pubblicato su Twitter due foto che sembrano ritrarre il nuovo joypad DualShock 5, o più probabilmente un prototipo del controller di PlayStation 5. Sembra però che le immagini in questione non siano autentiche...

Dopo aver visto le foto, l'insider Ray Sekiro e Jason Schreier di Kotaku hanno espresso più di un dubbio, arrivando alla conclusione che gli scatti siano falsi e non rappresentino quindi in alcun modo il design del DualShock 5. Tidux da parte sua non ha commentato, limitandosi a postare le immagini che trovare qui sotto.

Certamente stupisce il presunto look del DualShock 5, ben diverso rispetto al design della linea DualShock, colpisce inoltre la presenza di uno schermo touch centrale, elemento che potrebbe far aumentare notevolmente i costi del controller. Al momento in ogni caso si tratta solamente di indiscrezioni prive di fondamento e vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Secondo gli ultimi rumor, Sony potrebbe annunciare PlayStation 5 alla fine del 2019 e lanciare poi la console sui principali mercati nel corso del 2020.