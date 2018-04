Trapelano due immagini del mai annunciato Animal Crossing Globetrotter per Switch

Sul forum di ResetERA sono trapelati due screenshot di Animal Crossing Globetrotter, presunto nuovo episodio della serie per Nintendo Switch. Al momento non ci sono certezze riguardo l'autenticità delle immagini, che potrebbero dunque essere false.

Gli scatti mostrano lo schermo del titolo e una schermata di gioco in azione su Nintendo Switch, che sia dunque Animal Crossing Globetrotter il titolo del prossimo episodio della serie Animal Crossing? Da tempo si parla di un possibile nuovo capitolo per Switch, Nintendo ha recentemente aggiornato il sito ufficiale facendo capire che possibili novità sono in arrivo a breve.

Secondo alcuni insider, Animal Crossing Switch potrebbe essere annunciato in primavera e c'è chi ipotizza un reveal in grande stile all'E3 di giugno. Per il momento, in ogni caso, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni...