Trapelano due nuovi operatori di Rainbow Six Siege

Il roster di operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Siege potrebbe presto arricchirsi con altri due operatori australiani apparentemente chiamati Mozzie e Gridlock.

I due operatori sono trapelati da un'immagine diffusa su ResetERA la quale mostra i modelli dei due personaggi intenti ad operare con droni e trappole. Gridlock e Mozzie potrebbero dunque essere i due nuovi operatori australiani di Rainbow Six Siege e potrebbero fare la loro comparsa durante la Stagione 4, ricordiamo che il nuovo Season Pass è ora disponibile e include:

8 elmetti e uniformi

Il Ciondolo Lava Six

600 Crediti R6

Boost Fama del 5%

Sconto nello shop in-game del 10%

Boost Alpha Pack (+0.3%)

Acquistando il Season Pass Anno 4 prima del 31 marzo 2019 otterrete in regalo anche la Skin Vulcano per le armi, inoltre i possessori del Season Pass Anno 3 riceveranno anche 600 Crediti R6 in omaggio. Al momento Ubisoft non ha confermato ufficialmente i due nuovi operatori, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo.