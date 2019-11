Trapelano con un leak le skin di Natale di Fortnite

Quello natalizio è un periodo di regali, grandi abbuffate e maglioni improbabili, e per quanto riguarda i videogiochi, praticamente ogni titolo offre qualche speciale a tema, che si tratti di semplici costumi o di eventi veri e propri. Poteva mancare Fortnite? Certo che no.

Ecco dunque che Epic Games ha in serbo per i propri utenti le skin di Natale di Fortnite, introdotte nell'aggiornamento 11.20 di Fortnite e trapelate ora con un leak da parte dei soliti data miner e ben informati.

Alcune sono davvero natalizie nel vero senso della parola: c'è infatti la skin epica Globe Shaker in cui il giocatore avrà un globo di neve con tanto di albero di Natale al posto della testa, e un maglione bizzarro con un alpaca.

C'è la skin rara Bundles che vi trasformerà in un tenero orsetto di peluche, e ce n'è una invece decisamente più autunnale, come potrete intuire dal nome, The Autumn Queen, che vi farà indossare uno splendido mantello di foglie.

Ovviamente si tratta di leak, per cui prendete sempre il tutto con la dovuta cautela. In ogni caso, trovate tutte le skin di Natale di Fortnite trapelate, nella gallery in calce alla news. Che ve ne pare?

Nel frattempo è stata estesa la Stagione 1 del secondo capitolo di Fortnite. Trovate tutte le info a riguardo sul nostro sito.