Trapelano online le prime immagini e il logo di Need for Speed Heat

A poco meno di ventiquattr'ore di distanza dalla fine del countdown di NFS 2019 e dalla conseguente pubblicazione del video di annuncio ufficiale del nuovo Need for Speed, in rete trapelano diverse immagini leak che, se risultassero veritiere, svelerebbero il logo, i protagonisti e il nome del racing game di EA.

In base alle informazioni che un utente del forum di ResetEra afferma di aver estrapolato dal sito teaser con il conto alla rovescia che si concluderà alle ore 16:00 di mercoledì 14 agosto, il prossimo capitolo della serie dovrebbe chiamarsi Need for Speed Heat ed essere ambientato nell'area metropolitana di Miami.

Gli ultimi leak vanno così a rafforzare le ipotesi ventilate nelle scorse settimane da diversi altri rumor, come quello di fine luglio che ha coinvolto un rivenditore australiano e la vendita in preordine di un titolo per PC, PlayStation 4 e Xbox One chiamato, appunto, Need for Speed Heat.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale attraverso l'annuncio che ci attende nel pomeriggio del 14 agosto, l'unica certezza in tal senso è però quella rappresentata dalla volontà, esplicitata a più riprese dalle alte sfere di Electronic Arts, di sviluppare un titolo particolarmente innovativo (seppur basato sempre sullo scontro tra poliziotti e piloti) e capace di reggere il confronto con gli episodi più amati di questa serie che, proprio nel 2019, festeggia i suoi 25 anni.