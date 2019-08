Emergono le prime informazioni su Need for Speed Heat

C'è fermento nell'aria per gli amanti della velocità. Sappiamo che il nuovo Need for Speed sarà presentato alla Gamescom di Colonia, e che stando agli ultimi rumor si chiamerà Need for Speed Heat. Su Reddit ora sono trapelate altre presunte informazioni sul titolo.

Stando a quanto riportato, l'uscita è confermata per il 2019, ed il gioco avrà una struttura open-world dai toni più dark e seri. A quanto pare gli sviluppatori hanno intenzione di usare questo capitolo come base per tutti i prossimi titoli della saga, e la buona notizia è che non richiederà la connessione internet sempre attiva.

Per quanto riguarda la grafica e le meccaniche, dovrebbe trattarsi di un gioco molto simile a Need for Speed, del 2015, e dunque se così fosse, il motore grafico utilizzato sarà il Frostbite. Tra le altre novità, la presenza della pioggia, il ritorno della barra dei danni (ci saranno nuovamente le stazioni di rifornimento dove riparare le auto) e il protagonista di sesso femminile.

Infine dovrebbe essere confermata la presenza della polizia, con tanto di auto, elicotteri e quant'altro, per inseguimenti che si preannunciano mozzafiato, ed il gioco si svolgerà per intero in notturna, quindi non è prevista alternanza giorno-notte.

Che ne pensate di queste prime informazioni, se dovessero essere confermate? Cosa vi attendete da questo nuovo Need for Speed?