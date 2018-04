Trapelano i primi dettagli, le immagini e la data d'uscita di Pro Evolution Soccer 2019

Nelle scorse ore il PlayStation Store di Hong Kong ha pubblicato le prime immagini e i primi dettagli di Pro Evolution Soccer 2019, il prossimo capitolo dell'annuale titolo calcistico di Konami.

La pagina è già stata rimossa, ma le informazioni sono subito state salvate e condivise in rete da DSOGaming. A giudicare dalla descrizione la nuova edizione del gioco vedrà l'aggiunta di numerose leghe su licenza, nonostante non siano state specificate quali. La modalità MyClub sarà profondamente rivisitata, con cambiamenti al modo in cui sarà possibile ingaggiare nuovi calciatori e con il rilascio durante l'anno di versioni speciali degli stessi.

I calciatori saranno caratterizzati ancora meglio con l'introduzione di 11 nuove caratteristiche abilità. Dalla descrizione è inoltre possibile leggere che sono stati migliorati i tiri e le animazioni, mentre la fatica che avrà un impatto anche a livello visivo grazie al sistema Visible Fatigue. La Master League sarà caratterizzata dagli eventi pre-campionato della International Champions Cup e da un sistema di trasferimenti approfondito, oltre che dalle nuove leghe su licenza. Viene inoltre confermato il supporto al 4K e alla tecnologia HDR su PlayStation 4.

Per l'occasione sono state condivise anche le tre immagini che potete ammirare in calce a questa notizia, nelle quali è possibile vedere David Beckham, Coutinho e la tifoseria del Borussia Dortmund. In ultimo, ma non per importanza, la pagina riportava anche la data d'uscita: 30 settembre 2018. Ci teniamo a precisare che le informazioni sopra riportate sono il frutto di un leak. Per la certezza assoluta dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte di Konami.