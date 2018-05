Trapelano i primi dettagli sul Neo Geo Mini: sarà un cabinato con schermo da 3.5 pollici

Nelle scorse settimane SNK ha parlato dell'arrivo di un "nuovo hardware" per festeggiare il quarantesimo anniversario della compagnia, oggi emergono (non in via ufficiale) i primi presunti dettagli sul Neo Geo Mini, un vero e proprio micro cabinato che sarà possibile collegare anche alla TV.

Neo Geo Mini disporrà di uno schermo da 3.5 pollici integrato ma grazie alla porta HDMI sarà possibile collegare la console a un qualsiasi schermo, almeno secondo quanto riportato da Spawn Wave, autore del reveal esclusivo.

In modalità TV sarà possibile utilizzare i joypad del Neo Geo e del Neo Geo CD, mentre utilizzando il cabinato con lo schermo integrato godremo di levetta analogica e controlli in stile arcade. L'insider e YouTuber autore del leak inoltre fa sapere che Neo Geo Mini dovrebbe includere 40 giochi preinstallati, tra cui The Last Balde 2, Metal Slug, The King of Fighters '98, Metal Slug 2, Ninja Masters, Sengoku 3 e Mutation Nation, solamente per citarne alcuni, potete vedere la lista completa in una delle immagini presenti nella galleria a fondo pagina.

Nessun dettaglio riguardo prezzo (probabilmente inferiore ai 100 dollari) e data di uscita del Neo Geo Mini, l'annuncio ufficiale comunque potrebbe non essere troppo lontano, restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di SNK.