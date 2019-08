Fortnite Stagione 10: trapelano le missioni della Settimana 2

Su Fortnite sarà aggiunta domani una nuova missione, e i soliti data miner con un leak hanno svelato il nome della missione, che sarà Spray & Pray in inglese, e in cosa consisteranno le sfide e gli obiettivi della Settimana 2 della Stagione 10 di Fortnite.

Completare tali obiettivi vi farà guadagnare XP e stelle, ma anche oggetti cosmetici che nella scorsa stagione non figuravano tra le ricompense delle sfide settimanali. Ecco tutti gli obiettivi da completare per la missione Spray & Pray in modalità normale:

Infliggi danni agli avversari con un SMG (500)

Vernicia una fontana, una gru della discarica e un distributore (1)

Vernicia diverse stazioni di servizio (1)

Trova bombolette spray (5)

Infliggi danni a strutture nemiche usando una Minigun (3000)

Elimina avversari con un SMG a meno di 15m di distanza (3)

Cerca forzieri a Città Pinnacoli (7)

Di seguito invece le sfide Prestigio:

Elimina 2 nemici con un SMG in una singola partita

Cerca forzieri all'interno di container con finestre (5)

Vernicia auto o furgoni in diverse località (6)

Trova cartelloni ricoperti di graffiti in una singola partita (2)

Infliggi danni agli avversari con una Minigun (500)

Elimina avversari con un SMG a meno di 5m di distanza (5)

Elimina avversari a Città Pinnacoli indossando l'outfit Tilted Teknique

Completando i 14 obiettivi si riceveranno ricompense come stelle e punti XP: completandone 7 si otterrà il Back Bling Paint Pack, di rarità epica, e completandole tutte si sbloccherà un nuovo stile per la skin Tilted Teknique, chiamata Streetstyle. Potete vedere entrambe le ricompense nelle foto in calce alla news.

Il Back Bling Paint Pack è di rarità epica