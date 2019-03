Fortnite: Trapelano le sfide della Settimana 6 della Stagione 8

Per la sorpresa di nessuno, sono trapelate con un leak le nuove sfide di Fortnite, quelle relative alla Settimana 6 della Stagione 8, stavolta addirittura una settimana prima del loro inizio, per cui non è detto che Epic Games non decida di cambiarle in corso d'opera. Mai dire mai.

La nuova settimana di sfide del popolarissimo Battle Royale dovrebbe partire il 4 Aprile, e prevede tre nuove sfide per quanto riguarda le sfide gratuite:

Visitare un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo

Andare sulle cinque location più elevate dell'isola

Eliminare tre avversari a Laguna Languida o a Rampe Ghiacciate

Le prime due danno diritto a 5 stelle, la terza 10.

Le challenge relative al Battle Pass sono invece:

Atterra a Campi Fatali

Atterra a Laguna Languida

Atterra a Shifty Shafts

Atterra a Rampe Ghiacciate

Atterra a Sunny Steps

Indaga dove viene puntato il coltello sulla schermata di caricamento della Mappa del Tesoro

Elimina un avversario con la Pistola Flintlock o l'Arco Boom

Usa due diversi oggetti lanciabili in una singola partita

Gli atterraggi vi frutteranno una stella ciascuno, mentre le altre tre sfide finali rispettivamente cinque, dieci e dieci battle stars. Le avete già completate le sfide della Settimana 5 di Fortnite? Che ne pensate delle nuove sfide, se venissero confermate? Le trovate difficili o siete già pronti ad affrontarle? Potete intanto leggere tutte le novità sulla Stagione 8 di Fortnite sul nostro sito.