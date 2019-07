Trapelata la data d'uscita di The Witcher su Nintendo Switch?

Annunciato durante l'E3 2019, l'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch, riuscire a far girare un titolo così grande ed esoso in termini di risorse sulla console ibrida della Grande N sembrava un mezzo miracolo da parte di CD Projekt RED e della stessa Nintendo.

Il gioco però è realtà, e potrebbe anche arrivare in tempi abbastanza brevi. È quanto emerge dall'immagine diffusa da un rivenditore polacco, nella quale appare anche la presunta data d'uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch: il 24 settembre.

Per il momento né la software house né Nintendo hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo, per cui prendete il tutto con il proverbiale grano salis, poiché potrebbe trattarsi di un placeholder. Nel mese di settembre sono previste peraltro diverse uscite importanti per i possessori di Switch, come The Legend of Zelda: Link's Awakening Remake, Daemon X Machina, Dragon Quest XI, la trilogia di Spyro e FIFA 20, per cui ci sarebbe una concorrenza interna piuttosto agguerrita.

Per il momento, in ogni caso, non possiamo far altro che aspettare. La versione del gioco per la console di casa Nintendo conterrà tutte le espansioni e i DLC usciti sulle altre piattaforme, e stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED, The Witcher 3 girerà a 720p in modalità dock e a 520p in handheld.