Trasformano il GameCube in un posacenere, la rivolta dei fan

Spesso come opere di modernariato abbiamo visto oggetti di uso comune riprendere vita con un altro scopo. Chi di voi ad esempio non ha mai visto i sedili posteriori di un'automobile diventare un divanetto, per dirne una? Così devono aver pensato gli autori di una foto su Facebook, che ha invece ottenuto tutt'altro effetto.

Il trattamento non proprio speciale che alcuni utenti di Facebook hanno riservato ad un Nintendo GameCube non è infatti passato inosservato. In una foto postata sul social network, si vede la celebre ed amatissima vecchia console Nintendo, trasformata in un posacenere, ed è dunque piena di mozziconi di sigaretta dove una volta alloggiava lo spazio per i dischi.

La vista della console così ridotta ha scatenato le ire di molti fan Nintendo, che l'hanno ritenuta una mancanza di rispetto nei confronti di una macchina che ha tutto sommato conquistato il cuore degli appassionati, e alla quale sono legati tanti ricordi.

Come potrete vedere nell'immagine in calce alla news, nei commenti c'è chi ci è rimasto davvero male. Voi che ne pensate? È giusto dare nuova vita ad oggetti non più funzionali, o effettivamente trasformare una gloriosa console in un posacenere è un atto "ostile" nei confronti di chi con quella console ci è cresciuto?

Per riprendervi dallo shock, date un'occhiata alle immagini di un utente che ha invece ricreato una versione del GameCube perfettamente funzionante. Per approfondire inoltre, ecco un nostro speciale sulla console Nintendo: quali giochi del GameCube vorreste veder tornare?