Il Trauma Team entra in azione in un cosplay di Cyberpunk 2077

L'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stata una grossa vetrina per il team di CD Projekt RED, che ha stupito gli invitati e il pubblico con la presentazione di due attese novità. La prima di queste è stato un video gameplay di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il DLC che uscirà a fine settembre stravolgendo le meccaniche del titolo.

Sempre alla manifestazione di Colonia, la software house polacca ha tolto i veli sull'update 2.0 di Cyberpunk 2077, un corposo aggiornamento che introduce notevoli migliorie al titolo uscito nel 2020. La crisi iniziale subita con un debutto disastroso è stata dunque definitivamente superata e l'amore dei fan per Night City e i suoi personaggi è ormai evidente. A sottolineare l'attaccamento della community ci pensa il cosplayer Kadart Costumes, nome d'arte di Krishna Dammer, attraverso una spettacolare interpretazione di un agente del Trauma Team.

Il Trauma Team International è una società specializzata in servizi medici e militari di risposta rapida che agisce per la metropoli di Night City. Con l'aumento del tasso di criminalità, nel 2077 TTIha aumentato i prezzi dei suoi servizi e si è dotata di un migliore arsenale rispetto al passato. Gli agenti del Trauma Team sono ora equipaggiati con gli AV Trauma Team Atlus e con le armi fornite da Kang Tao. In questo cosplay di un agente del Trauma Team da Cyberpunk vediamo il soldato in uniforme nascondersi dietro un muretto con la pistola già in pugno. Sapete che il Trauma Team è protagonista di un fumetto di Cyberpunk 2077?