Travis Strikes Again: come sbloccare le T-Shirt di Majora's Mask

Il nuovo Travis Strikes Again: No More Heroes per Switch include un omaggio a The Legend of Zelda: Majora's Mask, permettendo ai giocatori di ottenere due T-Shirt bonus dedicate al celebre gioco di Nintendo. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle.

Portandovi avanti nel gioco, nel corso dell'avventura sarete in grado di guadagnare nuovi crediti tra un incarico e l'altro, con la possibilità di spenderli per personalizzare l'aspetto di Travis. Tra le varie T-Shirt presenti nel gioco, tuttavia, ce ne sono un paio dedicate a The Legend of Zelda: Majora's Mask che non è possibile acquistare normalmente come tutte le altre. Cosa bisogna fare per ottenerle?

Per ottenere le due T-Shirt dedicate a The Legend of Zelda: Majora's Mask non dovrete far altro che completare la campagna principale. Dopo aver sconfitto il boss finale, tornate nella stanza personale di Travis e controllate il suo guardaroba: all'interno troverete le due magliette bonus dedicate al celebre gioco Nintendo.

Nel video riportato in cima potete vedere le due T-Shirt in azione. Cosa ne pensate? Siete già riusciti a ottenerle e a sfoggiarle all'interno del gioco? Per saperne di più sul titolo, potete leggere la nostra Recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes a cura di Andrea Fontanesi.