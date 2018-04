Travis Strikes Again No More Heroes: 15 minuti di gameplay per il nuovo gioco di Suda51

I ragazzi di GameXplain hanno pubblicato su Youtube un video gameplay in direct feed di Travis Strikes Again No More Heroes della durata di 15 minuti, catturato in occasione del PAX East, grande fiera videoludica tenutasi in quel di Boston dal 5 all'8 aprile.

Nel filmato (che trovate in apertura di notizia) Travis e Badman si fanno strada attraverso orde e orde di nemici, fino a raggiungere una boss fight. Una buona occasione per osservare in anteprima la modalità co-op e farsi un'idea dei toni, dell'atmosfera e del gameplay che caratterizzeranno il prossimo progetto dell'eclettico sviluppatore giapponese.

Lasciandovi alla visone del video, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Travis Strikes Again No More Heroes è ancora privo di una data di uscita: per ora sappiamo solamente che debutterà nel corso del 2018 esclusivamente su Nintendo Switch. Al momento il titolo è previsto unicamente in versione digitale, tuttavia, in una recente intervista in occasione della Game Developers Conference di San Francisco, Suda51 ha affermato che il lancio di un'edizione fisica non è da escludere del tutto. Pochi giorni fa lo sviluppatore ha inoltre parlato dell'influenza della nuova telecamera sul gameplay e del supporto post-lancio, confermando che il gioco riceverà dei DLC. Cosa ne pensate?