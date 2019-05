Travis Strikes Again: No More Heroes annunciato per PS4 e PC

Goichi "Suda51" Suda aveva promesso un importante annuncio nel corso del MomoCon, e così è stato. Durante la convention in corso di svolgimento ad Atlanta, in Georgia (USA), GrassHopper Manufacture ha annunciato che Travis Strikes Again: No More Heroes, fino ad oggi un titolo esclusivo per Nintendo Switch, arriverà anche su PlayStation 4 e PC.

Travis Strikes Again: No More Heroes, per chi non lo sapesse, è uno spin-off della No More Heroes ambientato diversi anni dopo la fine del secondo capitolo. Tutto comincia quando Bad Man, padre di Bad Girl, si presenta alla porta di Travis Touchdown con l'intenzione di vendicare la figlia. Nel bel mezzo della battaglia i due vengono risucchiati in una leggendaria console, la Death Drive Mk II, alimentata da sei oggetti chiamati Death Ball. Si dice che ottenendo tutte e sei le Death Ball, e completando i giochi che le contengono, sia possibile esprimere un desiderio...

Si tratta di un interessante pretesto che spinge i giocatori ad esplorare sei differenti mondi virtuali profondamente diversi tra loro, che spaziano dall'azione pura ai rompicapi, ognuno di essi con un boss di fine livello unico. I giocatori possono inoltre scegliere di impersonare Travis (che combatte con la Beam Katana) o Bad Man (munito di una mazza), ed è anche prevista una modalità cooperativa per due partecipanti.

Grasshopper Manufacture, purtroppo, non fa fornito una finestra di lancio. Nell'attesa di scoprire il giorno in cui il titolo arriverà anche su PC e PlayStation 4, vi consigliamo di leggere la recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch.