Travis Strikes Again: No More Heroes arriva su Nintendo Switch a gennaio 2019

Pochi minuti fa, Grasshopper Manufacture ha finalmente svelato la data d'uscita di Travis Strikes Again: No More Heroes: il titolo verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il 18 gennaio 2019.

Questa la descrizione del titolo: "Una leggendaria console da gioco, la Death Drive Mark 2... Travis Touchdown si avventura nel mondo di gioco e semina una distruzione senza precedenti in Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch. All'interno ci sono un gioco d'azione, gare, enigmi... Un totale di sette giochi diversi! Impugnando la sua Beam Katana, giura di sterminare fino all'ultimo Bug che troverà sulla sua strada. Dai un Joy-Con a un amico per giocare in cooperativa e fare squadra con il solo e unico Badman! Abbiamo già citato l'Adventure Mode che narra una storia nuova?".

Travis Strikes Again: No More Heroes è presente in questi giorni in formato giocabile al Pax West di Seattle. In rete sono subito apparsi dei video gameplay, come quello che vi proponiamo in apertura di notizia. In calce trovate invece una galleria ricca di nuovi artwork e screenshot.