Travis Strikes Again: No More Heroes, ecco il trailer di lancio e la Day 7 Patch

Il nuovo lavoro di Suda51, Travis Strikes Again: No More Heroes, arriva oggi su Nintendo Switch, e per l'occasione è stato diffuso un trailer di lancio celebrativo, insieme ad alcuni annunci relativi al gioco di Grasshopper Manufacture.

Dopo aver rivelato una maglietta ottenibile all'interno del videogame ispirata a The Legend of Zelda: Majora's Mask, e i primi dettagli sul Season Pass, è stato svelato un nuovo stage chiamato "Serious Moonlight".

Il quadro sarà basato sul titolo Shadow of the Damned, uscito su PlayStation 3 e Xbox 360, diretto proprio da Suda51 e prodotto da Grasshopper nel 2011, che sarà uno dei videogame giocabili attraverso la console Death Drive Mk II presente all'interno del gioco stesso.

Il secondo e più importante annuncio, riguarda l'arrivo di una "Day 7 Patch" che, per la sorpresa di nessuno, sarà resa disponibile tra sette giorni da oggi, e che aggiungerà un nuovo filmato iniziale, per il quale non è però stato svelato alcun dettaglio.

Al momento non è chiaro nemmeno se l'aggiornamento includerà nuovi contenuti in-game. In attesa di scoprirlo potete dare uno sguardo alla nostra recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes.