Travis Strikes Again No More Heroes: Famitsu ha svelato i nomi e le fattezze dei boss

Nell'ultimo numero di Famitsu è stato pubblicato uno speciale su Travis Strikes Again: No More Heroes, nuovo titolo di Goichi Suda con protagonista Travis Touchdown.

Per l'occasione, sono stati presentati i boss del gioco, che potete ammirare negli scan (tradotti) allegati al tweet in calce a questa notizia. Sono in totale sette, ovvero Electro Triple Star, Silver Face, Brian Buster, Wood Suit (descritta come l'amata macchina di Brian Buster), Doppelganger, Bomb Man ed Eight Hearts.

In Travis Strikes Again: No More Heroes i giocatori dovranno impegnarsi in sei differenti giochi (d'azione, di guida, un puzzle game e altro ancora). Al termine di ognuno di essi saranno chiamati ad affrontare e sconfiggere un boss in modo da poter proseguire verso quello successivo. In un altro scan, sempre visibile in calce, viene invece fornito un assaggio delle ambientazioni del titolo.

Vi ricordiamo che Travis Strikes Again: No More Heroes uscirà nel corso del 2018 in esclusiva su Nintendo Switch. Negli scorsi giorni è stato pubblicato un video gameplay di ben 15 minuti dove viene mostrata la boss fight contro Electro Triple Star. In una precedente intervista, Suda51 ha confermato che il gioco riceverà dei DLC "di qualità".