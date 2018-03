Travis Strikes Again No More Heroes includerà sette diversi minigiochi

Nel corso deldi ieri sera abbiamo visto per la prima volta in azione il gameplay di Travis Strikes Again No More Heroes , nuovo gioco con protagonista il folle Travis Touchdown. Grazie al comunicato stampa emesso da Nintendo possiamo scopire qualche dettaglio in più...

"Quando Travis Touchdown si addentra nel mondo del gioco lo fa con una furia di proporzioni epiche. Il titolo più recente tra i classici di culto della serie No More Heroes contiene un totale di sette giochi, compresi un gioco di azione, un gioco di guida e un puzzle game. Utilizzando ognuno un controller Joy-Con, due giocatori potranno fare squadra in un multiplayer cooperativo d’azione."

Travis Strikes Again No More Heroes uscirà nel corso del 2018 in esclusiva su Nintendo Switch, maggiori dettagli sulla finestra di lancio non sono stati resi noti.