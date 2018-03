Travis Strikes Again No More Heroes: nuovo video gameplay con Travis e Badman

Durante ladi San Francisco, Suda51 ha mostrato per la prima volta in azione il gameplay della modalità a due giocatori di Travis Strikes Again No More Heroes per Nintendo Switch.

Il game designer e produttore giapponese ha colto l'occasione per mostrare il funzionamento della modalità 2P, che vedrà protagonisti Travis e Badman. L'intera sessione di gioco è stata provata da Suda51, con riscontri decisamente positivi da parte del pubblico presente.

Travis Strikes Again No More Heroes includerà sette diversi minigiochi, tra cui un racing game, un puzzle game e un action game, tutti giocabili da uno o due giocatori con due Joy-Con. Il lancio del nuovo progetto di Suda51 è previsto nel corso del 2018 in esclusiva su Nintendo Switch.