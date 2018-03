Travis Strikes Again No More Heroes potrebbe uscire in formato fisico?

uscirà nel 2018 su Nintendo Switch, al momento il gioco sembra essere destinato al solo mercato digitale manon ha escluso la possibilità

Rispondendo alla domanda di un giornalista alla GDC di San Francisco, il produttore e game designer giapponese non ha escluso che Travis Strikes Again No More Heroes possa uscire in formato scatolato, pur non essendoci al momento alcuna certezza.

"Forse... non lo escludo. Sarà Grasshopper Manufacture ad occuparsi della pubblicazione e della distribuzione di Travis Strikes Again No More Heroes." Queste le parole pronunciate da Suda51, che certamente lasciano una speranza all'ipotesi di una versione del gioco su cartuccia.

Questa la sinossi: "Quando Travis Touchdown si addentra nel mondo del gioco lo fa con una furia di proporzioni epiche. Il titolo più recente tra i classici di culto della serie No More Heroes contiene un totale di sette giochi, compresi un gioco di azione, un gioco di guida e un puzzle game. Utilizzando ognuno un controller Joy-Con, due giocatori potranno fare squadra in un multiplayer cooperativo d’azione."

Travis Strikes Again No More Heroes è atteso per il 2018 in esclusiva su Nintendo Switch, la data di uscita non è ancora stata comunicata dal publisher.