Travis Strikes Again No More Heroes sarà pubblicato in formato retail

Dopo i primi indizi emersi negli scorsi giorni, arriva la conferma di Grassopher Manifacture: Travis Strikes Again No More Heroes sarà pubblicato in Europa e Nord America anche in formato retail, come segnalato dai colleghi di Gematsu.

La software house si occuperà personalmente della distribuzione del gioco, ma sarà Nintendo a curare e pubblicare l'edizione fisica. Quest'ultima, come confermato da Grassopher, includerà i contenuti del Season Pass del titolo. Pur preferendo non scendere nei dettagli, la software house ha dichiarato che fra i contenuti aggiuntivi inclusi troveremo un nuovo personaggio, uno scenario ed uno stage. Ulteriori dettagli al riguardo, compresi quelli riguardanti il prezzo della versione fisica, saranno diffusi in un secondo momento.

Ricordiamo ai lettori che Travis Strikes Again No More Heroes sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 18 gennaio 2019. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo ad un video gameplay giocato in compagnia di Suda 51. Per un approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.