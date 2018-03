Travis Strikes Again: No More Heroes si mostra con il suo primo gameplay trailer

Come preannunciato nella giornata di ieri, durante ildi stasera è stato mostrato il primo gameplay trailer di, il nuovo capitolo della serie in arrivo su

Grazie al nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia, finalmente possiamo farci una prima idea sulle meccaniche di gioco di Travis Strikes Again: No More Heroes, nuovo capitolo della serie che lo stesso Suda 51 considera come l'inizio di qualcosa di nuovo, nonostante l'avventura sia ambientata sette anni dopo gli eventi narrati in No More Heroes 2.

Purtroppo non è ancora stata annunciata una data di lancio precisa, sebbene Travis Strikes Again: No More Heroes sia atteso nel corso del 2018 in esclusiva per Nintendo Switch.