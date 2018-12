Travis Strikes Again No More Heroes: Suda 51 promette importanti novità

Goichi Suda sarà il protagonista indiscusso della prossima presentazione in livestreaming di Travis Strikes Again: No More Heroes che andrà in onda sul canale YouTube ufficiale di Famitsu tra una settimana.

A confermarlo è lo stesso Suda 51 che alimenta le speranze degli appassionati delle sue folli esperienze videoludiche in salsa action-jappa con la promessa di un "enorme annuncio".

Le voci di corridoio riguardanti questo atteso annuncio cominciano già a rimbalzare in rete e suggeriscono, tra le altre cose, la comunicazione da parte di Grasshopper Manufacture della data di lancio ufficiale (sia nipponica che occidentale) o la trasformazione del progetto da esclusiva Switch a titolo multipiattaforma che vedrà la luce anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Le uniche informazioni attualmente disponibili sulla presentazione di Travis Strikes Again: No More Heroes sono quelle forniteci su Twitter da Goichi Suda, con l'anticipazione della durata dell'evento (ben due ore) e l'invito ad assistervi il 20 dicembre alle 10:00 ora italiana: chi è a digiuno di giapponese, infatti, potrà seguire il livestreaming con i sottotitoli interamente doppiati in inglese.

Nel frattempo, vi lasciamo allo ricca anteprima realizzata a maggio da Marco Mottura con cui si approfondiscono i principali elementi di gameplay dell'ultima follia videoludica di Suda 51 per Nintendo Switch.