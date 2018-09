Travis Strikes Again No More Heroes: Suda51 conferma la presenza di DLC

Durante il PAX West di Seattle Suda51 è stato intervistato dai colleghi di GameXplain e in questa occasione ha confermato che Travis Strikes Again No More Heroes avrà almeno due DLC.

Al momento il direttore del progetto non ha voluto svelare altri dettagli, limitandosi a dichiarare che "maggiori informazioni sui contenuti aggiuntivi di Travis Strikes Again No More Heroes verranno diffuse prossimamente." Allo stato attuale l'intenzione di Suda51 è quella di pubblicare almeno due contenuti extra per il gioco ma i piani sono ancora in via di definizione.

Travis Strikes Again No More Heroes sarà disponibile dal 18 gennaio 2019 in esclusiva su Nintendo Switch, in formato digitale scaricabile dall'eShop. Il producer giapponese non ha inoltre escluso la possibilità che il gioco possa vedere la luce anche in versione scatolata nel prossimo futuro.