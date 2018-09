Travis Strikes Again No More Heroes: Suda51 ironizza sul periodo di lancio

Travis Strikes Again No More Heroes uscirà a gennaio 2019 e non arriverà nel corso di quest'anno come inizialmente promesso. Il motivo? Lo rivela, ironicamente, Suda51 nel corso di una recente intervista pubblicata sulle pagine di Destructoid.

Il producer giapponese rivela scherzosamente di aver rimandato il gioco al 2019 per non danneggiare le vendite di Super Smash Bros Ultimate: "come saprete, il nuovo Smash Bros esce a dicembre... mi avrebbe davvero ferito danneggiare le vendite del gioco, così ho deciso di lasciare il Natale a Super Smash Bros Ultimate e di rimandare il ritorno di Travis al 2019."

Ribadiamo ovviamente la natura ironica del commento di Suda51, che in realtà non ha fornito una motivazione precisa per il rinvio del gioco al prossimo anno. Travis Strikes Again No More Heroes arriverà su Switch il 18 gennaio 2019, disponibile in esclusiva in formato digitale sul Nintendo eShop. Al momento non è chiaro se la compagnia abbia in programma il lancio di una versione scatolata, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci in merito.