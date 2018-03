Travis Strikes Again No More Heroes: Suda51 parla del supporto DLC e della telecamera

Durante la recenteha avuto modo di parlare di, del supporto post-lancio e della scelta della prospettiva.

Il designer ha confermato che il titolo riceverà dei DLC dopo il lancio, ma ha assicurato che saranno di qualità. Un redattore di GamesRadar gli ha poi chiesto se la nuova telecamera dall'alto influenzerà il modo in cui verrà mostrata la violenza a schermo. A tal proposito, il designer ha affermato: "Non è tanto una questione di prospettiva o posizionamento della telecamera, il fatto è che questa volta si tratta di un gioco nel gioco. Non si tratta più di assassinare altre persone e di tutto ciò che ne consegue. Pertanto, visto che lo stile sarà differente, anche la raffigurazione della violenza finirà per essere differente".

Vi ricordiamo che Travis Strikes Again: No More Heroes, realizzato con l'ausilio dell'Unreal Engine 4, uscirà nel corso del 2018 esclusivamente su Nintendo Switch. Il protagonista è Travis Touchdown e la storia si svolgerà sette anni dopo gli eventi narrati in No More Heroes 2 pur non rappresentando un vero e proprio terzo capitolo. In Travis Strike Again saranno presenti sette diversi mini-giochi, tra i quali figurano un gioco di azione, un gioco di guida e un puzzle game, che sfrutteranno le caratteristiche dei Joy-Con.