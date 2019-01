Travis Strikes Again:No More Heroes suggerisce il futuro arrivo di No More Heroes 3?

L'esclusiva Nintendo Switch Travis Strikes Again: No More Heroes non è stata presentata al pubblico come il Terzo Episodio della Saga di No More Heroes. Al suo interno però, potrebbe nascondersi un interessante indizio in merito all'esistenza di tale Progetto. Ma vi avvertiamo: la news conterrà spoiler!

La Redazione di Game Informer ha infatti segnalato un elemento decisamente interessante. In particolare, sembra che il completamento di Travis Strikes Again: No More Heroes riservi ai videogiocatori una sorpresa. Al termine dei Titoli di coda sembra infatti che il protagonista della Saga, Travis Touchdown, si ritrovi all'interno di una stanza vuota. Qui, il personaggio, inquadrato ora con un'angolazione che sembra rimandare a No More Heroes e No More Heroes 2, ha la possibilità di utilizzare alcune delle mosse a sua disposizione nei due giochi.



Ma non è finita qui. A quanto pare, infatti, ad un certo punto il personaggio pronuncia le seguenti parole: "Siamo in sviluppo". Successivamente, sullo schermo appare il logo della serie No More Heroes. I Lettori più curiosi possono visualizzare qui gli screenshot dedicati a quanto riportato. Evidentemente, sottolineiamo che, per quanto intriganti, questi elementi non rappresentano una conferma ufficiale. Ogni ipotesi relativa all'effettivo sviluppo di un No More Heroes 3 va dunque ad ora intesa come semplice rumor o speculazione.

Vi ricordiamo che Travis Strikes Again: No More Heroes è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire da oggi, venerdì 18 gennaio. Nel corso della giornata, è stato inoltre pubblicato il Trailer di Lancio del Gioco e sono state rese disponibili informazioni in merito ad una insolita "Day 7 Patch". Vi segnaliamo, inoltre, che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del nuovo Titolo di Suda 51, a cura di Andrea Fontanesi.