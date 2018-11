Travis Strikes Again No More Heroes: svelata la box art del gioco

Vi avevamo già riferito che Travis Strikes Again No More Heroes sarebbe stato pubblicato su Nintendo Switch anche in formato retail, come confermato dagli sviluppatori di Grassopher Manifacture.

La software house ha rincarato la dose, pubblicando la cover ufficiale dell'edizione fisica del titolo, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. Esattamente come il gameplay e le atmosfere che si vivono in-game, anche la copertina risulta molto vivace e stilisticamente ispirata. Come segnalato nell'immagine, il Season Pass del titolo sarà incluso nell'edizione scatolata di Travis Strikes Again No More Heroes: Grassopher ha confermato che all'interno di esso sarà contenuto un nuovo personaggio, un nuovo stage e altro ancora. Altri dettagli al riguardo saranno condivisi in un secondo momento.

Ricordiamo che Travis Strikes Again No More Heroes uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 18 gennaio 2019. Se interessati ad ammirare il gioco in azione, vi rimandiamo a questo video gameplay in compagnia di Suda 51. Per un ulteriore approfondimento, vi raccomandiamo infine la nostra Anteprima dedicata al gioco.