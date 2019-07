Travis Strikes Again No More Heroes: svelata la data di uscita su PS4 e PC

Amazon Japan ha svelato la data di uscita di Travis Strikes Again No More Heroes per PlayStation 4 in Giappone. Il gioco di Suda51 sarà disponibile dal 17 ottobre in una speciale Complete Edition distribuita in formato fisico e digitale.

Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition includerà il gioco e i due DLC Black Dandelion e Bubblegum Fatale, oltre ad una nuova copertina e un set di adesivi. Lo stesso giorno il gioco dovrebbe uscire anche su PC, solamente in formato digitale distribuito via Steam.

Al momento la data indicata è valida per il solo Giappone e non ci sono riferimenti all'uscita su Amazon USA, UK o su altri marketplace europei e americani. Con ogni probabilità comunque Marvelous Europe e XSEED opteranno per una pubblicazione in contemporanea di entrambe le versioni in tutto il mondo, con una distanza massima di pochissimi giorni.

Disponibile al momento in esclusiva su Nintendo Switch, Travis Strikes Again No More Heroes non ha riscosso il successo sperato ma questo non ha fatto desistere Suda51 dall'iniziare i lavori su No More Heroes 3 per Nintendo Switch, annunciato allo scorso E3 di Los Angeles.